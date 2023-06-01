近頃は大規模言語モデル（LLM）を手元のパソコンで動かすローカルAIが一部界隈で話題になっていて、高速処理には大容量メモリが必要なことから「メモリはあればあるだけいい」みたいな感じになっています。 ただ、今のところ個人レベルで手の届く範囲のマシンだと、いくら頑張ってメモリを積もうとも、OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeのようにクラウドで提供されている最新AIの能力にはかないません。 オ&#