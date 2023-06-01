◆漢方医監修の本格ケアをレンジで手軽に。ニシキヤキッチンからからだを労わる「養生スープ」が新登場NISHIKIYA KITCHENから、漢方医監修の「養生スープ」3種が6月4日に新発売。梅雨の気圧変化や夏の冷房による“なんとなく不調”に着目した、麻辣湯・肉骨茶・参鶏湯のラインナップ。レンジ調理＆常温保存OKの手軽さで、無理のない“セルフケア習慣”をおいしくサポートしてくれる。スープで無理なく続ける“養生習慣”毎日忙しく