イラン代表のトラビ（右）＝15日、米ロサンゼルス（ロイター＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場しているイラン代表のFWトラビのビザ（査証）が失効となり、1次リーグの残り2戦を欠場する可能性があると、DPA通信が16日、イランの地元メディアを引用して報じた。他の選手は米国への入国が複数回可能なビザが発給されていたが、トラビは1度しか入国できないものだったという。イランは15日の米ロサン