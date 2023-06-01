英国王室が主催する伝統の開催「ロイヤルアスコット」は16日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で好天の下、幕を開けた。開幕カードの1R・クイーンアンS（G1、4歳以上、芝直線1600メートル）は9頭で争われ、道中、馬群の最後方で脚をためたキアラン・シューマーク（30）騎乗のテンボブトニー（セン5＝英E・ウォーカー、父ナイトオブサンダー）がラスト2Fで外に出してエンジン全開！しまいグイグイ伸びて差し切った。良馬場