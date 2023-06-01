落語家・笑福亭鶴瓶がＭＣを務める日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が１６日放送された。スケーターの本田真凜、俳優の本田望結を姉に持つ本田紗来がゲスト出演。同番組には９年ぶりの出演となって、ゲスト席前列センターで「大学１年生です」と笑顔を振りまいた。前回出演時は小学生とあって、鶴瓶は「あっという間に大人になるもんなぁ」としみじみ。「全然変わってるよ。エレベーターで会って、ちょっとドキドキした