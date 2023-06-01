与党の自民・維新両党と国民民主党、参政党が、日本の国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を創設する法案を国会に共同提出しました。自民党・松野博一元官房長官：国民の国旗を大切に思う感情を、しっかり守っていくんだと。国旗を公然と損壊、除去、汚損した人に2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金を科すとしており、今の国会での成立を目指しています。