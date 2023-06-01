【不思議の国のアリス チェシャ猫いっぱいコレクション】 7月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「不思議の国のアリス チェシャ猫いっぱいコレクション」を7月上旬に発売する。価格は1回400円。 「不思議の国のアリス」に登場する「チェシャ猫」がフィギュア「いっぱいコレクション」に登場。劇中の印象的なシーンが細部まで再