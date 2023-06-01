【YF-21 “マクロスプラス”（再販）】 6月17日 出荷開始 価格：2,640円 ハセガワは、プラモデル「YF-21 “マクロスプラス”」（再販）の出荷を6月17日に開始する。価格は2,640円。 本商品は、ガルド・ゴア・ボーマンが操る、OVA「マクロスプラス」のもう1機の主役「YF-21」をキット化したもの。機体形状及びディテーリングの再現に加え、ハセガワならではの航空機