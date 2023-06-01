【Amazon：Gaahleri エアブラシ セール】 開催期間：6月17日0時～6月22日23時59分 Gaahleri Premium Series Mobius-Siphon Amazonにて、Gaahleriのエアブラシがセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 期間中、15PSIで動作し2種類の口径に対応するサイフォン式エアブラシ「Premium Series Mobius-Siphon」、優れた塗装性能と快適な人間工学デザインの