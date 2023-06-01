【Amazon：MiniCity ブックヌックキット】 セール期間：6月17日～6月22日23時59分 MiniCity DIY ブックヌックキット ドールハウスキット3Dミニチュアハウスキット ラジウム・レディ AmazonにてMiniCityのブックヌックキットが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 本商品は、本棚の隙間に差し込むジオラマ「ブックヌック」の木製キット。ダストカバ