【Amazon：Gaahleri 水性アクリル塗料セット セール】 開催期間：6月17日0時～6月22日23時59分 24 Auto Colors Set（仕上げタイプ：光沢） Amazonにて、Gaahleriの水性アクリル塗料「Kaleido」がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 Kaleido独自のRapidAir技術により、ラッカー塗料のようなスムーズな吹き心地を実現。タレやムラの心配