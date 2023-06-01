神奈川県鎌倉市のマンションで、高齢の男性が頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は同居する息子が父親を殺害したとみて調べています。警察によりますと、16日正午ごろ、鎌倉市で「SNSで知人が『父親を木刀で殴った』と書き込んでいる」と通報がありました。警察はSNSに書き込みをした人物の自宅マンションに向かい、その後、部屋に入ったところ、住人の高柳一夫容疑者（54）が鎌倉署の男性巡査長（36）に体当た