米スペースXの施設＝3日、ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米宇宙開発企業スペースXは16日、ソフトウエア開発向けの人工知能（AI）を手がける新興企業カーソルを買収すると発表した。メディアによると、買収額は600億ドル（約9兆6千億円）。ソフトウエア分野のAIを強化する狙い。12日のナスダック市場上場後、初の大型買収となる。スペースXは2002年に実業家イーロン・マスク氏が設立。今年2月には同じ