フランスで開かれているG7サミットに出席している高市総理はきょう、トランプ大統領と個別の懇談を行いました。現地から中継です。イラン情勢が大きく動き、中東諸国の首脳もいる中、トランプ大統領との個別の懇談が実現したことに政権幹部の一人は、「日米間の信頼関係を確認出来た」と自信をのぞかせています。高市総理とトランプ大統領の懇談は、およそ5分間と短時間なものでしたが、高市総理はアメリカとイランが戦闘終結に向