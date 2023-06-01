【エビアン（フランス東部）＝横堀裕也、田島大志】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス東部エビアンで開幕し、首脳らは夕食会で国際情勢全般について意見を交わした。１６日の２日目の討議では、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢が議題となった。米国とイランによる「覚書」の合意を踏まえ、ホルムズ海峡を含む中東の平和と安定に向けて連携していくことで一致した。英仏を中心とした有志国は、米イラ