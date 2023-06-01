オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムに入られました。17日から公式行事に臨まれます。両陛下はオランダ到着後、国王夫妻の別邸ヘット・アウデ・ロー城に滞在していましたが、現地時間の16日午後、首都アムステルダムに移動し、市内中心部にあるアムステルダム王宮に到着されました。両陛下はオランダ王室府長官と侍従長の出迎えを受け、王宮の前に集まった市民や観光客らに笑顔で手を振って応えられました