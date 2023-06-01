イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXが、AIプログラミングツール「Cursor」を手がける米Anysphere社を買収することで合意した。買収額は600億ドル（約9兆円）で、全額を株式で支払う形になる。SpaceXが公式Xで明らかにした。 （参考：イーロン・マスクが本気を見せた？日本市場の開拓を狙う新型テスラ『Model Y L』の戦略とは） Cursorは、AIに指示を出すだけでプログラムのコードを