ことし９月に桐生市で開かれる上毛かるたの全国大会に向けて、大会の主催者が桐生市長を表敬訪問しました。 桐生市役所を訪れたのは、一般社団法人ＫＩＮＧＯＦＪＭＫの渡邉俊代表理事ら３人です。 上毛かるたの全国大会「ＫＩＮＧＯＦＪＭＫ」は郷土かるたを通じて群馬の魅力発信につなげようと毎年開かれています。２０２３年からは高崎市の少林山達磨寺や、館林市の茂林寺など上毛かるたの札になっている場所で開催