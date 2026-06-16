子どもたちに郵便局の仕事について知ってもらおうと、館林市の保育園で郵便局の職員による出前授業が開かれました。 館林市楠町のももの木保育園で開かれた出前授業。普段、保育園に荷物を届けてくれる配達員に興味を持った園児たちから、郵便局の仕事を知りたいとリクエストがあったことから今回、初めて企画されました。１５日は館林郵便局の配達員など４人が先生となり、郵便の歴史などをクイズ形式で分かりやすく紹介しまし