日銀は１６日の金融政策決定会合で政策金利を１．０％程度に引き上げることを決めました。１９９５年以来、３１年ぶりの高水準です。 日銀は１６日の金融政策決定会合で、物価や景気を調整する政策金利を今の０．７５％程度から１．０％程度に引き上げることを決めました。１９９５年以来、３１年ぶりの高水準です。中東情勢を背景に原油価格が高止まりし、物価が想定を大幅に超えて上昇する可能性があると判断しました。利上げ