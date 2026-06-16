日銀前橋支店では上野陽一新支店長の就任会見が開かれました。 上野陽一支店長は北海道出身の４６歳で２００３年に日本銀行に入行。これまで、企画局企画役や調査統計局の企画役などを歴任し、直近では名古屋支店の営業課長を務めていました。 上野支店長は、群馬の印象について「自動車関連を始め幅広い産業があり、優れた産業基盤を有している」と語りました。また、これまでの経験から「日本銀行の政策について分かりやすく