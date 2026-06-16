渋川市では、ヒマワリが見頃を迎え、畑一面を鮮やかな黄色に染めています。 渋川市、赤城公民館の東側にあるヒマワリ畑。約３０００平方メートルの畑にヒマワリが咲き誇り今、見頃を迎えています。 このヒマワリ畑は、市内でハーブの栽培や加工販売を行う「森の香」が、地元の耕作放棄地を活用して整備しました。去年、ハーブの肥料にするためヒマワリを栽培したところ、地元の住民からも好評だったことから