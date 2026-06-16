上野村役場 上野村が発注した公共工事の指名競争入札で特定の業者に設計金額を漏らして落札させたとして、上野村の職員ら３人が逮捕されました。 官製談合防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、上野村職員の黒澤力容疑者（４３）、東京電力パワーグリッド社員の千木良利昭容疑者（６３）、東京エネシス社員の成田光範容疑者（５３）のあわせて３人です。 警察によりますと、上野村が去年６月２３日に行った村営