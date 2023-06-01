気象庁は鹿児島県奄美地方の知名町に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて厳重な警戒が必要です。【映像】鹿児島・奄美地方にレベル4土砂災害危険警報レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる人は自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が発令されていなくても、気象庁のキキクルなどを確認し、