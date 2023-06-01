高市総理大臣はG7サミットの会場でトランプ大統領と短時間、懇談しアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことについて歓迎の意を伝えました。【映像】各国首脳らと笑顔で話す高市総理（実際の様子）懇談は16日、ウクライナに関するG7首脳とゼレンスキー大統領との協議が終わったあとその会場で着席形式でおよそ5分間行われました。懇談では、イラン情勢をめぐって意見を交わしました。中東への自衛隊派遣につい