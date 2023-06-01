【Amazon：Hisense テレビ】 セール期間：6月17日～6月30日23時59分 【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 85V型「85E70R」4K Mini LED 量子ドット 2.1ch 倍速パネル Amazonにてハイセンスのテレビが特別価格で販売されている。期間は6月30日23時59分まで。 対象商品には、Mini LED搭載ハイエンドモデル「E80R」や、機能を絞り優れたコストパフォーマンスを実現したモデル「E7