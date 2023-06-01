富山県入善町の漁港で体長1メートルのクマが駆除されました。周辺では、11日からクマの目撃情報が複数寄せられていました。【映像】クマの目撃情報のあった港周辺の様子入善町によりますと、午前7時半ごろ、入善漁港近くで「午前4時半ごろに東に向かって走るクマをみた」と目撃者から情報提供がありました。その後午前11時半ごろにも堤防近くで目撃情報があり、地元の猟友会が猟銃2発を発砲して「緊急捕獲」を実施しました。