自民党は総務会で、衆議院議員の定数を削減する法案を了承しました。法案は衆議院の協議会で議論し、1年以内に結論が得られなければ比例代表のみで45議席削減し、比例の定数を176から131にするとしています。自民党は日本維新の会と共同で今の国会に提出する方針ですが、多くの野党が強く反対しています。