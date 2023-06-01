岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は初日を終えた。オープニングの1Rを制したのは深谷知広（36＝静岡）。吉田有希ラインを受けて、3番手から鋭く捲って快勝した。「（道中）突っ張るのに脚を使っていた。タイムは悪くなかったし、きつい中でもしっかり踏めていた」若手による期待枠とされる1R1番車に指名され、レース前は「初めてです。何か最近面白枠になってません？」と苦笑いだったが、いきなり支持に応えるあたり