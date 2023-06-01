東京・足立区で配達アプリを使ってコーラ1本を注文し、公園の近くに届けに来た配達員の男性をカッターナイフで脅して現金を奪ったとして、21歳の男と15歳の少年が逮捕されました。【映像】事件現場付近の様子大学生の野川大樹容疑者（21）と高校生の15歳の少年は5日午後8時半ごろ、配達員の40代の男性に対し「金を出せ。早く出せ、殺すぞ」などとカッターナイフで脅し、現金およそ1万7千円を奪った疑いが持たれています。警