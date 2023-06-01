16日午後7時46分ごろ、群馬県南部と埼玉県北部で震度5弱を観測する地震があり、関東地方を中心に東北から近畿にかけて震度1以上を観測しました。この地震により東北新幹線が約30分間、上越・北陸新幹線が約2時間半にわたって運転を見合わせました。また、地震により群馬県で2人が軽傷を負いました。