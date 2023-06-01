【Amazon：Xiaomi スマートウォッチ】 セール期間：6月17日～6月22日23時59分 Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ シルバー AmazonにてXiaomiのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 対象商品には、「Redmi Watch 6」、「Smart Band 10 Pro」、「Smart Band 10」など、スマートウォッチ各種・各色がラ