【Amazon：ASUSゲーミングモニター セール】 セール期間：6月17日0時～6月22日23時59分 「ASUS ゲーミングモニター/ROG Strix XG32UCG」 Amazonにて、ASUSのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで（「TUF Gaming VG249QM1A」のみ6月30日23時59分まで）。 期間中、デュアル