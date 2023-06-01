【Amazon：Acer M.2 SSD】 セール期間：6月17日～6月22日23時59分 Acer Predator M.2 SSD 4TB GM7000 DRAMキャッシュ搭載 NVMe 2280 PCIe Gen4×4 超高速 AmazonにてAcerのM.2 SSD「Predator」シリーズが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 対象商品には、Gen4×4超高速モデル「GM6」や「GM7」、「GM7000」及びヒートシンクモデルなど、PS5対