警察官をかたって1億2500万円相当の金地金をだまし取ったとして、沖縄県の男が三重県警に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、沖縄県那覇市の飲食店員・新垣希龍容疑者(25)です。 三重県警によりますと、新垣容疑者は他の者と共謀し、2025年9月から10月にかけて、東京都八王子市の70代女性の自宅に警察官を装って電話し、「薬物の罪で捕まった暴力団員が、あなたに400万円を渡したと言っていて、あなたが