１１日、第１０回中国・南アジア博で、雲南茶を試飲する外国人（左）。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明6月16日】中国雲南省昆明市で16日まで6日間開かれた第10回中国・南アジア博覧会では、茶葉製品の展示エリアも多くの人でにぎわった。普洱（プーアル）茶や滇紅（てんこう＝雲南紅茶）、白茶などの茶製品が展示され、新スタイルの茶飲料の紹介や精巧なブレンド・発酵技術の実演では足を止めて見入る人が多かっ