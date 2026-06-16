１２日、第１０回中国・南アジア博覧会の会場で、雲南省昭通市の特産品を選ぶ人（右）。（昆明＝新華社配信／劉雲）【新華社昆明6月16日】中国雲南省昆明市で16日まで6日間開かれた第10回中国・南アジア博覧会。会場には地元の特産食品が展示され、名物グルメのブースが並んだ。自然が育んだ食材を使った多彩な料理に来場者らが舌鼓を打った。雲南省は近年、農産物の生産・流通網の整備を進め、特産食品の標準化やブランド化を
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