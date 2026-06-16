高市総理大臣は、フランスのエビアンで開かれているG7サミットの会場で、アメリカのトランプ大統領と個別に短時間の懇談を行いました。トランプ大統領の関心が中東諸国に向くなか、政府関係者は「短時間でも実現できてよかった」と話しています。高市総理とトランプ大統領の懇談は、G7首脳との会議の後、会場にそのまま2人が座って残るかたちで行われました。高市総理はアメリカとイランの覚書の合意を歓迎する意向を直接伝え、今