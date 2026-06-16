ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[エリナ スビトリナ] 1 - 0 [アナ カリンスカヤ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第2日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス1回戦で、第6シードのエリナ スビトリナとアナ カリンスカヤが対戦した。 試合はアナ カリンスカヤの途中棄権により