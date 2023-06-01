【ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING】 6月17日 順次開催 フラワーリングは、ポップアップストア「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」を6月17日より順次開催する。 「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は「ポケットモンスター（ポケモン）」シリーズのブランド「ポケピース」のグッズを販売するイベント。東京都や大阪府、愛知県と