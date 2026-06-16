日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利をこれまでの0.75%から1%へ引き上げることを決めました。総裁が不在という異例の状況のなか、日銀は金融政策決定会合を開き、去年の12月以来、4会合ぶりに利上げを決定しました。政策金利は0.75%から1%へ引き上げられ、1995年以来、31年ぶりの高い水準となります。利上げの一番の目的は、過度な物価上昇の抑制です。日本銀行内田真一 副総裁「今後、消費者段階における幅広い品目の