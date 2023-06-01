ボートレース住之江は、7月3日から8日まで開催される「第60回しぶき杯競走」初日12Rのドリーム戦出場予定選手を、以下の通り発表した。1号艇森高一真（48＝香川）2号艇田村隆信（48＝徳島）3号艇市川哲也（57＝広島）4号艇杉山正樹（46＝愛知）5号艇渡辺優美（33＝福岡）6号艇前田篤哉（29＝愛知）予備選手は小山勉（40＝埼玉）と深井利寿（51＝滋賀）。