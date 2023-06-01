1972（昭和47）年6月17日、退陣を表明した佐藤栄作首相が官邸での記者会見で「（テレビを通じて）直接国民に話したい。偏向的な新聞は大嫌い」などと発言し退席。約10分後に戻ったが、記者から抗議を受けると「それなら出てください」。がらんとした会見場で「テレビは真実を伝えてくれる」などと心境を述べた。