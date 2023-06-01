神戸が、8月開幕の26〜27年シーズンの新戦力として横浜Mの渡辺皓太（27）を獲得することが分かった。横浜Mとの契約を残しているが、関係者によればクラブ間で既に合意済み。横浜Mへの愛着が強かった渡辺も、チーム事情を考慮し最終的に移籍を受け入れたという。下部組織で育った東京Vでプロデビューした渡辺は19年8月に横浜M入り。1メートル66と小柄ながら、抜群の技術と運動量を誇り、横浜Mでは19、22年と2度のリーグ制覇に貢献