女優の安達祐実が１３日付で自身のインスタグラムを更新。寝落ちしてしまった姿が話題を呼んだ。「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々夕飯食べるのも忘れて寝落ち」と投稿。テーブルで腕を枕に寝る姿を公開した。この投稿に「寝顔可愛いです♥」「かっ可愛すぎる」「なんて美形なんだろう」「こんな美しい寝顔みた事ないです」「ずっと観ていたい」「夢の中で夕ご飯食べてるかも」といった声が寄せられた