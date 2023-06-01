【007 First Light（007 ファーストライト）】 5月27日 発売 価格：8,910円 ゲーミングデバイスに“RGBライティング”をもたらした第一人者であるRazer。同社のキーボードやマウスは好きな色やパターンに光らせられるだけでなく、今では対応ゲームと連動したライティング効果を用意するなど、独自の進化を遂げている。 そんなRazerとデンマ&