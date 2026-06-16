ヨドバシカメラは、関東最大級となる家電量販店「マルチメディア池袋」（東京都豊島区南池袋）を、JR池袋駅東口の西武池袋本店内で6月30日にオープンする。池袋駅周辺はビックカメラ、ヤマダの大型店がしのぎを削る家電激戦区。ヨドバシカメラの参戦で本格的な“家電戦争”に突入しそうだ。マルチメディア池袋は、西武池袋本店の地下1階から地上6階を占める売り場面積約3万3,000平方メートル。規模は関東最大級で、公式通販サ