●信越化学、福井にレアアース新工場大手化学メーカーの信越化学が11日、福井県にレアアース（希土類）の精錬設備工場を新設することを明らかにした。経済産業省からの助成金175億円を含め、少なくとも350億円を投資するという。【こちらも】ヤマダHDとエディオンが経営統合へ2.5兆円規模の家電再編が始動報道を受け株価は上昇し、米系大手証券は投資判断「強気」を維持し、目標株価を8300円から9520円に引き上げた。レア