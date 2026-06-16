１６日、西昌衛星発射センターから打ち上げられる「長征３号Ｂ」。（西昌＝新華社配信）【新華社西昌6月16日】中国は16日午後5時45分（日本時間同6時45分）、「実践31号」衛星を搭載した運搬ロケット「長征3号B」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。実践31号は主に宇宙環境の探査に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で651回目。１６日、西昌