日本サッカー界のレジェンド・中田英寿（49）と漫画『ブルーロック』原作者・金城宗幸氏の対談が実現し、17日発売の『週刊少年マガジン』29号にて、対談インタビュー記事が掲載された。中田が大の漫画好きということで、金城氏との対談が実現し、『マガジン』など漫画の週刊誌は40年間欠かさず毎週読んでいることを伝えている。【写真】オシャレな帽子！漫画愛語る中田英寿マガジン掲載の撮り下ろしカット対談記事では、中田